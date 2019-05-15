Слуцкий — об украинских санкциях против России: Киев снова сам себя высек

Киев, вводя антироссийские санкции, делает хуже только своей стране, считает председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
— Уходящий состав украинского правительства делает хуже только собственной стране. Киев снова сам себя высек, — заявил Слуцкий журналистам.
При этом он сомневается, что введением санкций нанесён ущерб российской экономике.
Сегодня Киев ввёл дополнительные санкции в отношении России. Под запрет на ввоз в страну попали минеральные удобрения, товары сельского хозяйства, фанеры и транспортные средства российского производства. Киев также ввёл пошлины на товары российского производства. Украина назвала эти меры зеркальными.
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