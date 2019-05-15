Слуцкий — об украинских санкциях против России: Киев снова сам себя высек

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Слуцкий — об украинских санкциях против России: Киев снова сам себя высек

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Фото © РИА "Новости" / Михаил Климентьев

Киев, вводя антироссийские санкции, делает хуже только своей стране, считает председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Уходящий состав украинского правительства делает хуже только собственной стране. Киев снова сам себя высек, — заявил Слуцкий журналистам.

При этом он сомневается, что введением санкций нанесён ущерб российской экономике.

Сегодня Киев ввёл дополнительные санкции в отношении России. Под запрет на ввоз в страну попали минеральные удобрения, товары сельского хозяйства, фанеры и транспортные средства российского производства. Киев также ввёл пошлины на товары российского производства. Украина назвала эти меры зеркальными.

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