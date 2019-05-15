Мединский объяснил Лайфу, почему смотрит "Игру престолов"

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Мединский объяснил Лайфу, почему смотрит "Игру престолов"

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Глава ведомства рассказал, что смотрит англоязычную версию саги из-за того, что там "совершенно замечательные диалоги".

Министр культуры России Владимир Мединский в беседе с Лайфом признался, что смотрит сериал "Игра престолов".

Смотрю ("Игру престолов". — Прим. ред.), — сказал Мединский. — А смотреть или не смотреть — пусть каждый сам для себя решает.

Глава ведомства добавил, что смотрит англоязычную версию саги.

Там совершенно замечательные диалоги, прекрасно литературно написанные, — отметил министр.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Путин не смотрит "Игру престолов", и объяснил, почему.

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