Мединский объяснил Лайфу, почему смотрит "Игру престолов"

Министр культуры России Владимир Мединский в беседе с Лайфом признался, что смотрит сериал "Игра престолов".
— Смотрю ("Игру престолов". — Прим. ред.), — сказал Мединский. — А смотреть или не смотреть — пусть каждый сам для себя решает.
Глава ведомства добавил, что смотрит англоязычную версию саги.
— Там совершенно замечательные диалоги, прекрасно литературно написанные, — отметил министр.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Путин не смотрит "Игру престолов", и объяснил, почему.
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