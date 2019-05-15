Путин заявил, что переговоры с президентом Австрии прошли в дружеской атмосфере

Президент РФ Владимир Путин оценил переговоры, которые он провёл сегодня с австрийским коллегой Александром Ван дер Белленом. Глава российского государства отметил, что они были дружескими.

— Переговоры прошли в дружеской и деловой атмосфере, — сказал Владимир Путин.

Он отметил, что большое внимание было уделено торгово-инвестиционному сотрудничеству двух стран.

Владимир Путин пригласил делегацию Австрии на ПМЭФ и на выставку "Иннопром" в России.