Путин заявил, что переговоры с президентом Австрии прошли в дружеской атмосфере

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Путин заявил, что переговоры с президентом Австрии прошли в дружеской атмосфере

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Фото: © L!FE / Павел Баранов 

Президент РФ Владимир Путин оценил переговоры, которые он провёл сегодня с австрийским коллегой Александром Ван дер Белленом. Глава российского государства отметил, что они были дружескими.

Переговоры прошли в дружеской и деловой атмосфере, — сказал Владимир Путин.

Он отметил, что большое внимание было уделено торгово-инвестиционному сотрудничеству двух стран.

Владимир Путин пригласил делегацию Австрии на ПМЭФ и на выставку "Иннопром" в России.

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