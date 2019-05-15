Захватившего заложников в Казани подростка отправили под домашний арест

17-летнего Искандера, который пришёл в школу с пневматическим пистолетом и ножом и незаконно удерживал учеников в классе, отправили под домашний арест. Это решение вынес Ново-Савиновский районный суд Казани.

— Избрать… меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца — до 13 июля, — огласила своё решение судья.

Инцидент произошёл 13 мая около 11 утра. В класс, где проводился урок литературы, ворвался опоздавший ученик, 17-летний Искандер. Угрожая оружием, подросток занял учительское кресло, но причинить вреда, к счастью, никому не успел. При задержании у злоумышленника изъяли пневматику и кухонный нож. Причиной нападения могла стать неразделённая любовь.