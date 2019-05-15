Членов экипажа сгоревшего SSJ-100 выписали из больницы

Под наблюдением врачей после трагедии в Шереметьево остаются ещё пять пострадавших пассажиров.

Четверых членов экипажа аварийного SSJ-100 выписали из НИИ Склифосовского. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения России.

— До пяти человек сократилось количество находящихся на стационарном лечении пострадавших в результате авиакатастрофы рейса Москва — Мурманск, — отметили в ведомстве.

Отмечается, что сейчас в НИИ Склифосовского остался один пациент в тяжёлом состоянии с положительной динамикой. Ещё четверо под наблюдением врачей в НИИ Вишневского. Один находится в состоянии средней тяжести, трое — в среднем, близком к удовлетворительному.

Напомним, 5 мая в Шереметьево лайнер авиакомпании "Аэрофлот" совершил экстренную посадку и после этого загорелся. Во время пожара на борту выполнявшего рейс из Москвы в Мурманск самолёта погиб 41 человек. Выжило четыре члена экипажа из пяти и 33 пассажира.