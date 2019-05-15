За год в Петербурге создадут 400 детских площадок в рамках стратегии развития

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За год в Петербурге создадут 400 детских площадок в рамках стратегии развития

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Фото: © РИА "Новости" / Кирилл Каллиников

Городское пространство будет красивым, комфортным и безопасным и летом, и зимой.

В 2019 году в Санкт-Петербурге создадут 400 новых детских площадок, в скверах и парках создадут 48 рекреационных зон. Об этом в ходе выступления в Законодательном собрании рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов, представляя отчёт о работе городского правительства.

"Комфортный" город должен быть чистым. Губернаторской поправкой в бюджет было добавлено 2,5 миллиарда рублей на повышение качества городской среды, — проанонсировал он.

Запланированы масштабные работы по озеленению. В городе высадят 152 тысячи кустарников, двенадцать тысяч деревьев и порядка восьми миллионов цветов.

Но в Петербурге будет комфортно не только летом, но и зимой. До конца года город закупит почти 500 машин для уборки снега.

Минувшая зима вскрыла системные проблемы в обслуживании города, — напомнил Беглов. — Природные аномалии наложились на хроническое недофинансирование отрасли. Не хватает специалистов, уборочной и коммунальной техники. В этом году мы закупим 471 уборочную машину на сумму в три миллиарда рублей.

Также, выступая перед депутатами, градоначальник рассказал о сокращении дефицита бюджета города, о работе по развитию комфортной городской среды.

Ранее Александр Беглов показывал видео с проектом петербургского арт-парка. Политолог отмечал масштабность проектов Беглова для развития города.

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