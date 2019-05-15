Полковника Захарченко просят приговорить к 15,5 года колонии и штрафу в 494 млн

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Полковника Захарченко просят приговорить к 15,5 года колонии и штрафу в 494 млн

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Дмитрий Захарченко. Фото © РИА "Новости" / Рамиль Ситдиков

Гособвинение в ходе прений сторон попросило Пресненский суд Москвы назначить полковнику Дмитрию Захарченко наказание в виде 15 с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в размере 494 миллионов рублей. Кроме того, обвиняемого во взяточничестве просят лишить звания полковника.

По совокупности преступлений назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет и 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима, — заявил представитель гособвинения.

Напомним, Захарченко обвиняют в получении двух взяток на общую сумму 3,8 миллиона долларов. При обысках у полковника нашли около девяти миллиардов рублей в разной валюте.

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