Полковника Захарченко просят приговорить к 15,5 года колонии и штрафу в 494 млн

Гособвинение в ходе прений сторон попросило Пресненский суд Москвы назначить полковнику Дмитрию Захарченко наказание в виде 15 с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в размере 494 миллионов рублей. Кроме того, обвиняемого во взяточничестве просят лишить звания полковника.

— По совокупности преступлений назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет и 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима, — заявил представитель гособвинения.

Напомним, Захарченко обвиняют в получении двух взяток на общую сумму 3,8 миллиона долларов. При обысках у полковника нашли около девяти миллиардов рублей в разной валюте.