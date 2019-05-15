Путин заявил, что Россия высоко ценит поддержку Веной "Северного потока — 2"

Глава государства поблагодарил австрийскую сторону за такую позицию. Он отметил, что цель проекта —обеспечение энергетической безопасности всего Евразийского континента.

Москва высоко ценит тот факт, что Вена поддерживает строительство "Северного потока — 2". Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с австрийским коллегой Александром Ван дер Белленом.

— Мы в России высоко ценим последовательную позицию австрийской стороны в поддержку этого проекта, нацеленного на обеспечение энергетической безопасности всего Евразийского континента, — сказал российский лидер.

Ван дер Беллен, в свою очередь, добавил, что у Австрии нет намерений выходить из проекта.

Ранее министр экономики Австрии Маргарет Шрамбок заявила, что Вена заинтересована в долгосрочном сотрудничестве с Россией и поддерживает строительство газопровода "Северный поток — 2".

Напомним, ранее сенаторы США подготовили законопроект против "Северного потока — 2". Документ предусматривает запрет на въезд на территорию США лицам, которые продают или сдают в аренду суда, участвующие в строительстве проекта.