Путин заявил, что Россия высоко ценит поддержку Веной "Северного потока — 2"

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Путин заявил, что Россия высоко ценит поддержку Веной "Северного потока — 2"

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Фото: © РИА "Новости" / Алексей Витвицкий

Глава государства поблагодарил австрийскую сторону за такую позицию. Он отметил, что цель проекта —обеспечение энергетической безопасности всего Евразийского континента.

Москва высоко ценит тот факт, что Вена поддерживает строительство "Северного потока — 2". Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с австрийским коллегой Александром Ван дер Белленом.

Мы в России высоко ценим последовательную позицию австрийской стороны в поддержку этого проекта, нацеленного на обеспечение энергетической безопасности всего Евразийского континента, — сказал российский лидер.

Ван дер Беллен, в свою очередь, добавил, что у Австрии нет намерений выходить из проекта.

Ранее министр экономики Австрии Маргарет Шрамбок заявила, что Вена заинтересована в долгосрочном сотрудничестве с Россией и поддерживает строительство газопровода "Северный поток — 2".

Напомним, ранее сенаторы США подготовили законопроект против "Северного потока — 2". Документ предусматривает запрет на въезд на территорию США лицам, которые продают или сдают в аренду суда, участвующие в строительстве проекта.

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