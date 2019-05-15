Беглов назвал четыре приоритета стратегии развития Санкт-Петербурга

Врио губернатора Северной столицы Александр Беглов определил четыре приоритета развития города. По его словам, Петербург должен стать комфортным, социальным, умным и открытым.
— Наши планы потребуют серьёзных затрат, — добавил Беглов, выступая с отчётом перед заксобранием в Мариинском дворце. — Поэтому мы ставим задачу увеличить объём городского бюджета до одного триллиона рублей.
Чиновник добавил, что для достижения этих показателей нужна сильная, устойчивая и динамичная экономика. И пока по основным экономическим параметрам, по оценке Беглова, город показывает "скромные успехи".
Есть перед городскими властями и другие задачи, которые требуют пристального внимания. Среди них Беглов перечислил удобную и безопасную городскую среду, новые общественные пространства, хорошие дороги, работы по озеленению.
Развивать планируют и транспортную инфраструктуру. К примеру, в сентябре этого года запустят три новые станции метро. А к 2023 году ожидается появление ещё 29 станций.
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