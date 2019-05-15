Путин на немецком поблагодарил президента Австрии за приглашение в Зальцбург

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после его встречи с австрийским коллегой Александром Ван дер Белленом в Сочи обратился к гостю на немецком и и поблагодарил его за приглашение в Зальцбург в следующем году.

Александр Ван дер Беллен поблагодарил Путина за возможность познакомиться с чем-то новым и увидеть Сочи.

— Я тоже благодарю вас за приглашение, — ответил Путин по-немецки Ван дер Беллену.

Фестиваль в Зальцбурге в следующем году отметит вековой юбилей. Аналогично фестивалю в Австрии, подобный организовали в Сочи.