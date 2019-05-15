Беглов прогнозирует прирост инвестиций для развития Северной столицы

Перед городом стоит задача выйти на ежегодный рост экономики не менее 4,5%. Для этого инвестиции должны прибавлять как минимум 6% в год.

Правительству Санкт-Петербурга необходимо обеспечить ежегодный рост инвестиций в основной капитал на уровне 6% для обеспечения роста валового регионального продукта (ВРП) на 4,5% в год. Такую задачу назвал врио губернатора Северной столицы Александр Беглов, выступая с отчётом перед заксобранием в Мариинском дворце.

По его словам, для инвесторов в городе необходимо создать максимально благоприятные условия. К слову, больше всего власти заинтересованы в привлечении спонсоров в сфере инжиниринга, биотехнологий, фармацевтики и информационных технологий.

— Сегодня важно запустить новый инвестиционный цикл с помощью федерального софинансирования и привлечения ресурсов крупнейших российских компаний, — отметил в своём выступлении Беглов. — Чтобы обеспечить высокие темпы роста экономики, необходимо повысить долю передовых высокотехнологичных производств.

Чиновник отметил, что ещё ни одному мегаполису мира не удавалось поднять экономику без новых производств и талантливых специалистов. В связи с этим петербургские власти должны в полной мере раскрыть потенциал Северной столицы как научного и образовательного центра России.

— Наш город должен соответствовать требованиям времени и стандартам жизни лучших мировых столиц, — добавил он.