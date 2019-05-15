Российские медики не согласились с мнением американских коллег о пользе вина

Оно действительно может быть полезно для здоровья, но при условии соблюдения меры.

Российские кардиологи раскритиковали калифорнийских учёных, которые пришли к выводу, что регулярное потребление двух бокалов красного вина помогает увеличить продолжительность жизни.

15 лет американские исследователи наблюдали за рационом, привычками и состоянием здоровья около двух тысяч пожилых людей в возрасте 90 лет и более. Выяснилось, что те, кто употреблял примерно по два бокала вина в день, проживали в среднем на 18% больше других.

Врач-кардиолог, профессор Юрий Конев в интервью "Национальной службе новостей" отметил, что российские врачи с таким выводом согласны лишь отчасти. Хорошее красное вино содержит ресвератрол. Это вещество действительно продлевает жизнь, однако озвученная доза великовата.

— Нужно около 150–200 мл напитка, то есть один бокал. Если пить больше, то скажется токсический эффект алкоголя. Это было доказано ещё лет 40 назад французскими исследователями, — отметил Конев.

Кроме того, на долголетие человека влияет то, занимается ли он спортом. Зарядка от 15 до 45 минут в день снижает риск преждевременной смерти на 11%. А чересчур активные занятия спортом приводят к обратному результату.

По мнению российского профессора, открытия калифорнийских, британских и американских учёных, как правило, "притянутые за уши".

Между тем на днях учёные рассказали, в каком возрасте нужно злиться на всё, чтобы прожить подольше. Лайф также публиковал советы, как выбрать приличное вино и сэкономить.