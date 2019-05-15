Новак назвал примерный ущерб от загрязнения нефти в "Дружбе"

Глава Минэнерго Александр Новак примерно оценил ущерб от загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба". По его словам, он может составить меньше 100 млн долларов.

— По моим оценкам, что общая ситуация, связанная с тем, что такая ситуация возникла и потребует каких-то компенсаций, она может быть меньше 100 миллионов долларов, но будем считать более конкретно, по факту, — заявил Новак.

Напомним, в середине апреля в Минске заявили об ухудшении качества нефти из России. Белоруссия ограничила экспорт нефтепродуктов, а также потребовала компенсацию у российской стороны. Источник загрязнения нефти был найден на участке Самара — Унеча нефтепровода "Дружба". В "Транснефти" загрязнение нефти назвали умышленным.