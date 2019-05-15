Врио губернатора подробно рассказал о социальной поддержке петербургских пенсионеров, которая оказывается на сегодняшний день.

Оказание социальной помощи пенсионерам стало одной из главных тем выступления врио губернатора Северной столицы Александра Беглова перед заксобранием в Мариинском дворце. По его словам, власти стараются всесторонне поддерживать пенсионеров, ветеранов и жителей блокадного Ленинграда.

— Дело принципа для нас — поддержка и внимание старшему поколению. К 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады ветераны, блокадники получили из бюджета материальную помощь, — проинформировал чиновник.

Вместе с тем Беглов поблагодарил заксобрание за оперативное рассмотрение вопроса о проезде льготников в электричках. Как уже сообщал Лайф, проезд стал полностью бесплатным, а сама льгота — круглогодичной и бессрочной.

А на прошлой неделе, в канун Дня Победы, ветераны первыми начали получать единую карту петербуржца, на которую будут начисляться пенсии и другие выплаты из городского бюджета и не только.

— С её помощью, например, можно будет пользоваться бонусами торговых сетей и оплачивать проезд в общественном транспорте. А в перспективе на ней будут отражены все льготы, на которые имеет право её владелец, — добавил Беглов.