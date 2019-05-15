Эксперты: Беглов развернул стратегию развития Петербурга к человеку

В планах у врио губернатора сделать город комфортным, социальным, умным и открытым. Причём изменения должны ощутить как туристы, так и рядовые петербуржцы, которые проживают здесь постоянно.

Цифровизация, мощная социальная составляющая и экономическая обоснованность — вот три кита новой стратегии развития Санкт-Петербурга, которые выделяют политологи. Врио губернатора Северной столицы Александр Беглов сегодня выступил перед заксобранием в Мариинском дворце и определил ориентиры для работы властей на ближайший период.

— Во-первых, он хочет увеличить городской бюджет через инвестиции, привлечение федеральных денег. А во-вторых, жить по средствам, — рассуждает в беседе с Лайфом президент консалтингового агентства Bakster Group Дмитрий Гусев. — То есть бюджет, по словам Беглова, надо расходовать рационально, тогда город станет привлекателен для бизнесменов, для туристов. Словом, начнёт развиваться.

Туризм — хорошо. А что насчёт качества жизни самих горожан? По мнению экспертов, устойчивое развитие города немыслимо без грамотной социальной политики. Но и здесь Беглову есть что предложить петербуржцам.

Директор Центра политического анализа (ЦПА) Павел Данилин отметил поддержку многодетных семей, дополнительные льготы и преференции для женщин, усиление в плане строительства новых детских садов, школ, больниц и безусловную готовность тратить деньги на поддержку старшего поколения.

— Если сейчас социальное сопровождение оказано 70 тысячам пожилых петербуржцев, то в 2020 году уже более 100 тысяч будет охвачено этой программой, — пояснил Данилин. — Будет введена карта Беглова — единая карта петербуржца, в которой будут собраны все льготы сразу. Это особенно важно для пожилых людей или людей с детьми.

По мнению эксперта, сильная социальная составляющая позволяет сказать, что стратегия Беглова нацелена на то, чтобы жизнь рядовых петербуржцев становилась лучше. В центре внимания оказывается человек со своими бытовыми задачами и проблемами, целями и мечтами.

— Раньше как-то всё шло на то, чтобы было удобно туристам, — делится ощущениями Данилин. — А сейчас наоборот, в центре стоит рядовой житель Петербурга.

Напомним, что в ходе сегодняшнего выступления Беглов перечислил и другие задачи, которые требуют пристального внимания местных властей: например, удобная и безопасная городская среда, новые общественные пространства, хорошие дороги, работы по озеленению.

Развивать планируют и транспортную инфраструктуру. К примеру, в сентябре этого года запустят три новые станции метро. А к 2023 году ожидается появление ещё 29 станций.