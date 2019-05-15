Прощание с Сергеем Доренко состоится 17 мая на Троекуровском кладбище

Прощание с известным журналистом Сергеем Доренко пройдёт на Троекуровском кладбище Москвы 17 мая в 11 утра. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва", где Доренко занимал пост главного редактора.
Первоначальная дата прощания с Доренко была перенесена с 12 числа из-за того, что дочери журналиста заявили, что их отец мог быть отравлен новой супругой. Потребовалась повторная экспертиза, которая не выявила следов отравления.
В итоге полиция разрешила выдать тело журналиста его вдове.
Официальной причиной смерти журналиста назвали аневризму аорты. Ранее врач рассказал, как распознать эту болезнь.
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