Путин: Россия готова идти до конца в реализации проекта "Северный поток — 2"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова до конца идти в реализации проекта "Северный поток — 2". Так российский лидер отреагировал на попытки Вашингтона воспрепятствовать строительству газопровода.

— Мы готовы к тому, чтобы осуществлять этот проект, идти до конца. Мне кажется, что мы его доведём до логического завершения, — заявил лидер страны.

Меж тем президент сравнил строительство "Северного потока — 2" и "Турецкого потока", добавив, что с Анкарой работать намного проще, чем с государствами Европы.

— Вот Эрдоган решил и сделал. А здесь нужно 27 стран, чтобы договориться. Годами жуём жвачку, и ничего не происходит — это печально, — подытожил российский лидер.

Ранее сенаторы США подготовили законопроект против "Северного потока — 2". Документ предусматривает запрет на въезд на территорию США лицам, которые продают или сдают в аренду суда, участвующие в строительстве проекта.