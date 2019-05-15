США внезапно сократили свой дипломатический персонал в Ираке

В стране приостановлена выдача стандартных американских виз, ограничено оказание услуг для сограждан.

США отозвали многих дипломатов из своего посольства в столице Ирака Багдаде и консульства в Эрбиле. Информацию об отзыве публикует сама дипмиссия, уточняя, что сотрудники не были ответственны за чрезвычайные операции.

На сайте не приводятся причины отзыва сотрудников дипмиссий. Всех граждан США ведомство просит покинуть Ирак негосударственным транспортом, не посещать американские объекты в Ираке и следить за новостями.

Ранее сегодня Лайф сообщал, что Центральное командование ВС США повысило уровень тревоги в Ираке и Сирии из-за потенциальной угрозы американским военнослужащим со стороны Ирана.