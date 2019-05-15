Лайф узнал, какие проблемы с психикой были у зарезавшего соседей ульяновца

Оказалось, что подозреваемый в убийстве был поставлен на психиатрический учёт в 2013 году и снят с него в 2017-м.

50-летний житель посёлка Ишеевка, который устроил поножовщину на семейном празднике, страдал органическим бредовым (шизофреническим) расстройством. Об этом сообщили Лайфу в медицинских кругах региона.

Это расстройство проявляется симптомами, которые характерны для шизофрении, в частности галлюцинациями.

Диагностикой такого расстройства занимается психиатр, лечение проводится медикаментозно. Знакомый с ситуацией собеседник Лайфа добавил, что подозреваемый в убийстве был поставлен на учёт в 2013 году и снят с него в 2017-м.

Примечателен один случай. В 2013 году у мужчины обнаружили межпозвоночную грыжу и он попросил оформить ему инвалидность, но врачи отказали.

— Это вызвало сильнейший стресс взрослого мужчины. Он поехал в больницу разбираться, в больнице он разом выпил десятилитровое ведро воды, врачи заподозрили что-то странное и посоветовали ему сходить к психиатру, — отметил источник.

Как сообщалось ранее, сельчанин устроил в соседском доме настоящую бойню, не пожалев даже собственных крестников. Глава семейства от полученных ран скончался на месте, десятилетний ребёнок умер по дороге в больницу. Сейчас врачи борются за жизнь хозяйки дома и её восемнадцатилетней дочери.