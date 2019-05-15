Школьник похвастался отцовским ружьём и случайно застрелил друга

В Рязани десятилетний мальчик случайно застрелил своего одноклассника. Как сообщает телеканал "360", школьник хвастался перед друзьями отцовским ружьём.
Трагедия произошла днём 14 мая. Дети пришли в гости к четверокласснику. Тот достал из сейфа ружьё. Однако из-за неосторожного обращения оно выстрелило. Пуля попала в грудь приятелю. Он скончался в машине скорой помощи.
Подробности трагедии устанавливает следствие. Возбуждено уголовное дело.
Вероятно, мальчик уже пользовался оружием. Четвероклассник даже умел заряжать ружьё.
Ранее Лайф сообщал, как подросток из Казани захватил в школе заложников, угрожая школьникам пневматическим пистолетом и кухонным ножом. Сегодня его отправили под домашний арест.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram
- Популярные
- По времени