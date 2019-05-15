Школьник похвастался отцовским ружьём и случайно застрелил друга

Читайте также

Школьник похвастался отцовским ружьём и случайно застрелил друга

3555

Фото: © Flickr/Kecia Wolf

Четвероклассник знал, как открыть сейф, в котором хранится оружие, и как его следует заряжать.

В Рязани десятилетний мальчик случайно застрелил своего одноклассника. Как сообщает телеканал "360", школьник хвастался перед друзьями отцовским ружьём.

Трагедия произошла днём 14 мая. Дети пришли в гости к четверокласснику. Тот достал из сейфа ружьё. Однако из-за неосторожного обращения оно выстрелило. Пуля попала в грудь приятелю. Он скончался в машине скорой помощи.

Подробности трагедии устанавливает следствие. Возбуждено уголовное дело.

Вероятно, мальчик уже пользовался оружием. Четвероклассник даже умел заряжать ружьё.

Ранее Лайф сообщал, как подросток из Казани захватил в школе заложников, угрожая школьникам пневматическим пистолетом и кухонным ножом. Сегодня его отправили под домашний арест.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×