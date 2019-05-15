Тарасова заподозрили в решении отдать жене "донашивать" машину за Бузовой

Анастасия Костенко опубликовала в "Инстаграме" фото за рулём автомобиля, который был и у экс-участницы "Дома-2".

Новая жена футболиста столичного "Локомотива" Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко получила от мужа автомобиль, который тот забрал у бывшей супруги — Ольги Бузовой. К такому выводу пришли подписчики футболиста и его супруги в соцсетях.

Анастасия Костенко опубликовала у себя в сториз фотографию за рулём "мерседеса", а пользователи "Инстаграма" сразу нашли сходство с бывшей машиной Ольги Бузовой, с которой Тарасов был с 2012 по 2016 год.

По сведениям СМИ, своей первой жене Тарасов задолжал семь миллионов рублей алиментов. А ведущая "Дома-2" и певица Ольга Бузова отказалась признать бывшего мужа мужчиной, но заявила, что готова с ним переспать.