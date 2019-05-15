Пробки в Москве достигли десяти баллов

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Пробки в Москве достигли десяти баллов

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Из-за сильного дождя заторы на московских дорогах достигли максимальных десяти баллов. Об этом информирует сервис "Яндекс.Пробки".

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По данным сервиса, улучшение на столичных дорогах планируется только после 21:00. Ждут, что загруженность снизится до пяти баллов. Меж тем ЦОДД советует автовладельцам садиться за руль после 20:00, однако по возможности всё-таки пересесть на метро.

Тех водителей, которые всё-таки поехали на личном транспорте, призывают быть осторожнее и соблюдать дистанцию.

В столичном главке МЧС отмечали, что непогода в Москве сохранится до утра 16 мая.

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