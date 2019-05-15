Путин заявил, что для ВКС до 2028 года будет закуплено 76 Су-57

Глава государства ранее заявлял о необходимости развивать ВКС и делать это с учётом их возрастающей роли.

76 самолётов Су-57 будет закуплено до 2028 года для нужд Воздушно-космических сил (ВКС) России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, открывая очередное совещание по оборонной тематике в Сочи.

— Программой вооружений до 2028 года планировалось закупить 16 таких самолётов, — напомнил глава государства.

Путин добавил, что глава Минобороны Сергей Шойгу, проанализировав ситуацию, доложил, что стоимость летательных аппаратов и вооружения снизилась на 20 процентов, и в результате этого появилась возможность закупить больше боевых машин этого класса.

— Договорились о том, что закупим за тот же период времени без увеличения стоимости 76 таких самолётов, — заметил российский лидер.

Кроме того, президент поручил поставить в войска 100 модернизированных вертолётов Ми-28НМ к 2028 году.

Ранее в ходе совещания по вопросам ОПК в Сочи президент призвал активно развивать Воздушно-космические силы России. Глава государства отмечал, что это необходимо делать с учётом возрастающей роли ВКС. Также президент поручил усиливать контроль за воздушным пространством.