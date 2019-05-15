Эмилия Кларк объяснила кровожадность Дейенерис Таргариен

Осторожно, в материале содержатся спойлеры по поводу пятой серии финального сезона "Игры престолов".

Создатели "Игры престолов" опубликовали на своём ютуб-канале документальный фильм о съёмках предпоследнего эпизода сериала. В нём актриса Эмилия Кларк объяснила поведение её героини — Дейенерис Таргариен. Та фактически расправилась с жителями Королевской гавани.

Эмилия Кларк объясняет, что Дейенерис просто довели. Она психанула, уничтожила армию Серсеи и мирное население Королевской гавани после череды предательств и смерти близких людей.

Кларк, говоря о противоборстве разных чувств в душе у героини, привела аллегорию с пирожным. Человек стоит перед ним, говорит себе, что больше не будет их есть, но тут же срывается.

Днём ранее ВЦИОМ опросил россиян, кто их любимый персонаж "Игры престолов". А кофейная сеть Starbucks получила рекламу на $2,3 миллиарда из-за стакана в "Игре престолов".

Эмилия Кларк — британская актриса театра и кино, получившая мировую известность после премьеры сериала "Игра престолов". Она появилась на свет в шумном и оживленном Лондоне, однако детство провела вдали от британской столицы, в провинциальном Беркшире. Невероятную историю успеха актрисы читайте на сайте uznayvse.ru