В России восстановят производство собиравшегося на Украине двигателя РД-120

Речь идёт о модернизированной версии, которую можно будет применять в составе новых российских перспективных ракет.

НПО "Энергомаш" возобновит производство модернизированной версии двигателя РД-120, разработанного ещё во времена СССР. Об этом говорится в видеоролике, размещённом в среду на сайте предприятия.

РД-120 был разработан в начале 80-х для второй ступени ракеты-носителя "Зенит", а первый пуск с этим двигателем был выполнен 13 апреля 1985 года. Экспериментальная разработка РД-120 проводилась на нашем "Энергомаше", а вот серийное производство этих двигателей осуществлялось уже силами ПО "Южмашзавод", расположенного в Днепре (бывший Днепропетровск).

В прошлом это было крупнейшее украинское предприятие ракетно-космической отрасли, но на сегодняшний день из-за недостатка финансирования и технологий оно практически недееспособно.

— В настоящее время происходит возобновление производства, его модернизация, улучшение каких-то характеристик для применения его в составе новых российских уже перспективных ракет, — прокомментировал мастер литейного цеха НПО "Энергомаш" Владислав Паламарчук.

На сайте "Энергомаша" также сообщается, что ведётся разработка модифицированной версии двигателя с коротким соплом, которая будет предназначена для первых ступеней перспективных ракет-носителей.