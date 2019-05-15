Лавров заявил, что Россия не пойдёт на уступки США из вежливости

Также министр иностранных дел РФ прокомментировал возможную встречу Путина и Трампа.

Глава российского МИД Сергей Лавров, отмечая вежливое общение Владимира Путина с госсекретарём США Майком Помпео, заявил, что это вовсе не означает готовность России идти на уступки, противоречащие интересам страны.

Он отметил, что Москва готова говорить на любые темы, потому что "нужно слушать друг друга".

— Но это отнюдь не означает, что если мы вежливо разговариваем, то мы будем идти на какие-то уступки, которые противоречат коренным национальным интересам Российской Федерации, — заявил дипломат журналистам.

Также Лавров прокомментировал вопрос о возможном проведении встречи лидеров России и США в рамках саммита G20 в Осаке.

— Если будет официальное конкретное предложение, конечно, мы его поддержим, — добавил министр.

Ранее Лайф сообщал, что после возвращения из Сочи Помпео встретится с Трампом.