Аэропорт Краснодара эвакуировали из-за сообщения о минировании

Также неизвестные сообщили о взрывных устройствах, якобы заложенных в нескольких ТЦ города.

Аэропорт Краснодара эвакуирован после звонка от неизвестного о якобы заложенной в здании бомбе. В справочную службу позвонили сегодня в 18:25 мск.

Здание проверяют экстренные службы и сотрудники правоохранительных органов. Людям приходится ждать неподалёку от здания. А тем, кто прилетел за это время, сидеть в самолётах — их не выпускают.

Также звонки о минировании поступили в отношении нескольких торговых центров Краснодара. Их также проверяют.

На днях звонок с угрозой взрыва поступил в Домодедово. Тревога оказалась ложной.

С начала 2019 года почти по всей стране прошла волна сообщений и звонков о "минировании" административных зданий и социальных объектов. Лайф сообщал, как в феврале после сообщений о минировании эвакуировали почти 20 тысяч человек.