В США заявили, что не введут новые антироссийские санкции за Скрипалей

По мнению заместителя госсекретаря, Штаты уже "чрезвычайно решительно, громогласно и активно давили на Россию".

Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон сегодня заявила, что Соединённые Штаты не применят второй пакет санкций по делу Скрипалей. Такова часть более крупной стратегии в отношении России.

Томпсон подчеркнула, что подготовленный пакет санкций проанализировали. И на этот счёт лучше высказаться президенту США Дональду Трампу и госсекретарю Майку Помпео.

— Речь идёт о части более крупной стратегии в отношении России, — приводит ТАСС её слова.

Заместитель госсекретаря выступала с заявлением о стратегии на слушаниях в Комитете по иностранным делам сената Конгресса США. Один из сенаторов несколько раз призвал её и руководство администрации президента ввести второй пакет санкций.

Однако Томпсон заявила, что Штаты уже "чрезвычайно решительно, громогласно и активно давили на Россию из-за её ужасающей атаки на Скрипалей в Солсбери". Напомним, что первый пакет американских санкций по делу Скрипалей США ввели в августе 2018 года.

Лайф уже сообщал, что новый пакет антироссийских санкций мог заключаться, например, в запрете на проведение российскими госбанками расчётов в долларах.