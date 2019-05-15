В Верховной раде рассмотрят сразу семь вариантов инаугурации Зеленского

Регламентный комитет украинской Рады изучил варианты церемонии инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского и представил депутатам сразу семь постановлений с вариантами мероприятия.
Три их них утверждают 19 мая датой инаугурации главы государства, именно в эту дату планировал принести присягу и сам избранный президент.
— Непосредственно дату инаугурации определит парламент. Это не в ведении нашего комитета. Все семь проектов постановления соответствуют нормам закона, — заявил и.о. председателя комитета Павел Пинзеник.
В свою очередь глава фракции Блока Петра Порошенко Артур Герасимов обратился к депутатам со словами, что у них нет полномочий согласовывать дату с новоизбранным президентом.
Затягивание процедуры инаугурации Владимир Зеленский связывал с тем, что действующий президент Украины Пётр Порошенко ставит своих людей на важные должности и "ведёт себя как турист в египетском отеле, ворует тапочки и полотенца". Требования Зеленского поддержали митингующие в Киеве.
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