В Верховной раде рассмотрят сразу семь вариантов инаугурации Зеленского

Помимо 19 мая его предлагают привести к присяге в качестве главы государства 17, 20, 26 или 28 числа.

Регламентный комитет украинской Рады изучил варианты церемонии инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского и представил депутатам сразу семь постановлений с вариантами мероприятия.

Три их них утверждают 19 мая датой инаугурации главы государства, именно в эту дату планировал принести присягу и сам избранный президент.

— Непосредственно дату инаугурации определит парламент. Это не в ведении нашего комитета. Все семь проектов постановления соответствуют нормам закона, — заявил и.о. председателя комитета Павел Пинзеник.

В свою очередь глава фракции Блока Петра Порошенко Артур Герасимов обратился к депутатам со словами, что у них нет полномочий согласовывать дату с новоизбранным президентом.

Затягивание процедуры инаугурации Владимир Зеленский связывал с тем, что действующий президент Украины Пётр Порошенко ставит своих людей на важные должности и "ведёт себя как турист в египетском отеле, ворует тапочки и полотенца". Требования Зеленского поддержали митингующие в Киеве.