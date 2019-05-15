Медведчук заявил, что Порошенко пять лет "работал на раскол Украины"

Политик видит восстановление территориальной целостности страны задачей своей партии.

Президент Украины Пётр Порошенко последние пять лет работал на раскол возглавляемого государства. Об этом заявил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук. Его заявление приводится на портале движения "Украинский выбор".

— Для Украины это время стало периодом деградации, новой "Руиной". "Руиной" Порошенко. Президент, который шёл к власти под лозунгом "Единая страна", все пять лет работал на раскол Украины, — приводятся слова политика.

Как отмечает Медведчук, для трёх четвертей украинцев Порошенко стал президентом, который "предал свой народ".

— Именно в таком качестве он и войдёт в историю, — отметил политик.

По словам Медведчука, именно "по отмашке Порошенко Верховная рада принимала антинародные, антиукраинские решения", такие как законы о декоммунизации, притеснение прав верующих УПЦ, закрепление в конституции членства в НАТО и ЕС, а также закон "Об образовании".

Политик подчеркнул, что сейчас задачей его партии является ликвидация линий разлома, объединение и восстановление территориальной целостности Украины.

Ранее Виктор Медведчук заявлял о том, что вместе с президентом Петром Порошенко уходит и обнищание украинского общества.