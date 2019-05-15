В Раде сделали шаг к легализации марихуаны на Украине

Члены Комитета Верховной рады Украины по вопросам прав человека, нацменьшинств и межнациональных отношений единогласно согласились зарегистрировать законопроект о легализации медицинского использования каннабиса.
— Решение следующее: мы подаём законопроект, который принимается в первом чтении, принимаем это за основу, а дальше рассматриваем, какие есть видения развития этого направления, — цитирует Strana.ua члена комитета Георгия Логвинского.
Глава Минздрава Украины Ульяна Супрун ранее приводила факты из мировой практики, что каннабис якобы помогает облегчить страдания пациентов и нормализовать самочувствие при некоторых тяжёлых заболеваниях.
Полгода назад после того как употребление каннабиса было легализовано в Канаде, "травка" закончилась в стране через пять дней. Несколько недель назад Лайф рассказывал, что житель Севастополя получил семнадцать лет колонии за контрабанду конопли из Украины.
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