В Раде сделали шаг к легализации марихуаны на Украине

Документ, который назван "законопроектом о праве на жизнь", будет зарегистрирован в парламенте в течение недели.

Члены Комитета Верховной рады Украины по вопросам прав человека, нацменьшинств и межнациональных отношений единогласно согласились зарегистрировать законопроект о легализации медицинского использования каннабиса.

— Решение следующее: мы подаём законопроект, который принимается в первом чтении, принимаем это за основу, а дальше рассматриваем, какие есть видения развития этого направления, — цитирует Strana.ua члена комитета Георгия Логвинского.

Глава Минздрава Украины Ульяна Супрун ранее приводила факты из мировой практики, что каннабис якобы помогает облегчить страдания пациентов и нормализовать самочувствие при некоторых тяжёлых заболеваниях.

Полгода назад после того как употребление каннабиса было легализовано в Канаде, "травка" закончилась в стране через пять дней. Несколько недель назад Лайф рассказывал, что житель Севастополя получил семнадцать лет колонии за контрабанду конопли из Украины.