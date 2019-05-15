В аэропорту Краснодара не нашли взрывчатых веществ

На эвакуацию людей из здания и его тщательную проверку потребовалось около двух часов.

В аэропорту Краснодара в ходе тщательной проверки не найдено взрывчатых веществ. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Поводом для эвакуации всех людей из здания и последующей его проверки стал звонок неизвестного с сообщением о минировании.

Работу аэропорт возобновил в 20:30, через два часа после звонка злоумышленника в справочную службу.

— Информация о минировании не подтвердилась. За этот период незначительно задержано пять рейсов на вылет, четыре на прилёт. С пассажирами работают представители авиакомпаний, — отметили в пресс-службе.

На днях звонок с угрозой взрыва поступил в Домодедово. Тревога также оказалась ложной.

С начала 2019 года почти по всей стране прошла волна сообщений и звонков о "минировании" административных зданий и социальных объектов. Лайф сообщал, как в феврале после сообщений о минировании эвакуировали почти двадцать тысяч человек.