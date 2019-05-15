Захарова заявила, что тема границы с Эстонией закрыта для России навсегда

Дипломат напомнила, что Тартуский мирный договор перестал действовать, когда страна вошла в состав СССР.

Вопрос о государственной границе с Эстонией навсегда закрыт для России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала заявления эстонских дипломатов о том, что в России есть земли этой республики.

— Эти провокационные выпады, содержащие по сути территориальные претензии к России, абсолютно неприемлемы, — приводит слова Захаровой ТАСС.

Она напомнила, что Тартуский мирный договор является частью истории, поскольку его действие, как и других международных договоров у Эстонии, прекратилось 6 августа 1940 года, когда страна вошла в состав СССР.

— Для нас эта тема навсегда закрыта, — заключила Захарова.

По её мнению, такие заявления из Эстонии говорят о том, что далеко не все заинтересованы в том, чтобы выстроить "нормальный добросовестный диалог с Россией".

— Наоборот, налицо стремление подпортить любой позитив, намечающийся в двусторонних отношениях, — подметила дипломат.

Она предположила, что сейчас в Таллине может всё ещё быть "неразбериха в связи с началом работы нового правительства", поскольку ещё не завершились "предвыборные страсти".

— Мы готовы подождать и услышать более трезвые суждения, — добавила Захарова.

Она также отметила, что оба государства заинтересованы в том, чтобы договор о границе вступил в силу. Захарова напомнила, что при подписании соответствующих документов в 2014 году государства условились, что для продвижения процесса ратификации необходимо обеспечить "неконфронтационную атмосферу в отношении друг друга".

Эстония, в свою очередь, должна выполнить свою часть ратификационной работы "без каких-либо политических довесков, увязок и оговорок", считает дипломат.

— Только такой подход позволит продвигаться вперёд в развитии российско-эстонских отношений, — объяснила Захарова.

Ранее в МИД Эстонии потребовали от России "вернуть захваченные земли".