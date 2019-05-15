Власти ОАЭ пообещали хуситам жёсткий ответ на атаку нефтепровода дронами

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Власти ОАЭ пообещали хуситам жёсткий ответ на атаку нефтепровода дронами

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Глава МИД ОАЭ Анвар Гаргаш. Фото: © Flickr / UN Geneva

Госминистр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш заявил, что арабская коалиция "жёстко ответит" на атаку беспилотников на нефтепровод в Саудовской Аравии.

Коалиция ответит жёстким ударом по гражданским целям после атаки беспилотников на нефтепровод в Саудовской Аравии, — приводит заявление Гаргаша РИА "Новости".

Днём ранее Лайф сообщал, что мятежники-хуситы из Йемена, которые практически контролируют страну, семью беспилотниками атаковали нефтепровод в Саудовской Аравии. Работа нефтепровода была приостановлена для оценки ущерба и ремонта. Пострадавших в атаке не оказалось.

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