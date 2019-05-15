Мэр Турина получила конверт с пулей

Это оказалось вторым посланием с угрозами за месяц. В предыдущий раз ей прислали посылку со взрывными устройствами.

Мэру итальянского Турина Кьяре Аппендино прислали конверт, внутри которого была пуля. Это стало вторым за последний месяц посланием с угрозами в её адрес, рассказала глава города в своём фейсбуке.

— Эти попытки запугивания не получат никакого эффекта и, наоборот, побуждают меня выполнять работу мэра с предельной решимостью, — сказала она.

Как считает следствие, отправителями могли быть местные анархисты, которые таким образом выразили протест из-за закрытия одного из так называемых социальных центров, которые они занимали.

По сообщению местных СМИ, мэр уже несколько месяцев передвигается в сопровождении полиции после ряда угроз от анархических кругов.

Аппендино рассказала, что первого апреля в городской совет доставили конверт, который предназначался ей. Внутри посылки были примитивные взрывные устройства. Второй конверт также поступил в администрацию.