По мнению главы украинского ведомства, перевооружение полицейских станет шагом к европейским стандартам.

Национальная полиция Украины решила отказаться от автоматов Калашникова и заменить их немецкими пистолетами-пулемётами MР5. Об этом сообщается на сайте ведомства.

— Автомат Калашникова — это оружие, которое нужно солдату в армии. Он предназначен для того, чтобы уничтожать преступника. Новый вид оружия имеет превентивный характер, — заявил глава ведомства Сергей Князев.

Он отметил, перевооружение проводится для того, чтобы сохранить жизнь злоумышленников. Ведь полицейские используют оружие лишь для того, чтобы остановить правонарушителя и привлечь его к ответственности.

Также, по мнению Князева, перевооружение полицейских станет шагом к европейским стандартам, так как MР5 используют полицейские США и ЕС.

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