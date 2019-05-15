Трамп призвал казнить убийц американских полицейских

Президент США Дональд Трамп призвал казнить людей, которые убивают сотрудников полиции. Об этом он заявил на церемонии памяти погибших при исполнении сотрудников правоохранительных органов.
— Нападения на наших полицейских должны закончиться, они должны прекратиться прямо сейчас. Мы считаем, что преступники, которые убили офицера полиции, должны незамедлительно по суду приговариваться к смертной казни, — сказал он.
Лидер США неоднократно положительно отзывался о практике смертной казни. В частности, он призывал ужесточить закон о смертной казни после стрельбы в Питтсбурге, а также ввести высшую меру наказания в отношении наркоторговцев.
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