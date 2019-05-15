Трамп призвал казнить убийц американских полицейских

Лидер США добавил, что судебный процесс над такими преступниками "должен быть справедливым, но идти быстро".

Президент США Дональд Трамп призвал казнить людей, которые убивают сотрудников полиции. Об этом он заявил на церемонии памяти погибших при исполнении сотрудников правоохранительных органов.

— Нападения на наших полицейских должны закончиться, они должны прекратиться прямо сейчас. Мы считаем, что преступники, которые убили офицера полиции, должны незамедлительно по суду приговариваться к смертной казни, — сказал он.

Лидер США неоднократно положительно отзывался о практике смертной казни. В частности, он призывал ужесточить закон о смертной казни после стрельбы в Питтсбурге, а также ввести высшую меру наказания в отношении наркоторговцев.