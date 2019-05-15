В Москве полицейские открыли огонь при задержании грабителей

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В Москве полицейские открыли огонь при задержании грабителей

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Фото: © РИА "Новости" / Наталья Селиверстова

В Москве полицейские применили табельное оружие, чтобы задержать грабителей, напавших на офис. Об этом РИА "Новости" рассказал глава пресс-службы столичного главка МВД Юрий Титов.

Пятеро неизвестных в масках ворвались в офис на Нагатинской улице и похитили сумку с двумя миллионами рублей. После нападения грабители скрылись на иномарке.

Позднее полицейские нашли машину с подозреваемыми, злоумышленники оказали полицейским активное сопротивление, поэтому сотрудники применили табельное оружие.

Двух подозреваемых задержали, один из них доставлен в больницу с ранением. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Разбой".

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