Бутина подала апелляцию на приговор американского суда

Осуждённая в США на 18 месяцев тюрьмы россиянка Мария Бутина подала апелляцию на решение суда, сообщает ТАСС.
— Я, упомянутый выше заявитель [Бутина], настоящим подаю апелляцию в Апелляционный суд Соединённых Штатов округа Колумбия на вышеуказанное решение суда, — говорится в документе.
Напомним, Вашингтон обвинил российскую студентку Бутину во вмешательстве в политику страны путём лоббирования интересов РФ. Россиянку приговорили к 18 месяцам тюрьмы. С учётом времени, пока Мария находилась в заключении во время следствия, ожидается, что она выйдет на свободу в начале ноября этого года.
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