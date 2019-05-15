"Транснефть" готова возместить ущерб от загрязнения трубопровода "Дружба"

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"Транснефть" готова возместить ущерб от загрязнения трубопровода "Дружба"

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Фото: © РИА "Новости" / Игорь Зарембо

Оператор нефтепровода "Дружба" компания "Транснефть" готова покрыть причинённый экспортёрам ущерб. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

— "Транснефть" занимает очень конструктивную позицию и, понятно, готова реальный ущерб, который причинён и нашим нефтяным компаниям, компенсировать, — цитирует Козака ТАСС.

Напомним, в середине апреля в Минске заявили об ухудшении качества нефти из России. Белоруссия ограничила экспорт нефтепродуктов, а также потребовала компенсацию у российской стороны. Источник загрязнения нефти был найден на участке Самара Унеча нефтепровода "Дружба". В "Транснефти" загрязнение нефти назвали умышленным.

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