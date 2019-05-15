Страны G7 призвали Порошенко "плавно передать власть" Зеленскому

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Страны G7 призвали Порошенко "плавно передать власть" Зеленскому

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Фото: © РИА "Новости" 

Послы стран G7 призвали Петра Порошенко плавно передать власть своему преемнику Владимиру Зеленскому. Сообщение об этом появилось в твиттере французского председательства в G7 после встречи с действующим украинским лидером.

Представители стран "Большой семёрки" также оценили достижения украинского лидера Порошенко на посту главы государства и обменялись с ним мнениями о прогрессе, который должен быть в дальнейшем.

Послы G7 призвали к плавной передаче власти, что позволит Украине продолжить выбранный ею путь реформ, — говорится в сообщении.

В свою очередь Порошенко призвал страны "Большой семёрки" и ЕС продолжить поддержку Украины.

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