Страны G7 призвали Порошенко "плавно передать власть" Зеленскому

Послы стран G7 призвали Петра Порошенко плавно передать власть своему преемнику Владимиру Зеленскому. Сообщение об этом появилось в твиттере французского председательства в G7 после встречи с действующим украинским лидером.

Представители стран "Большой семёрки" также оценили достижения украинского лидера Порошенко на посту главы государства и обменялись с ним мнениями о прогрессе, который должен быть в дальнейшем.

— Послы G7 призвали к плавной передаче власти, что позволит Украине продолжить выбранный ею путь реформ, — говорится в сообщении.

В свою очередь Порошенко призвал страны "Большой семёрки" и ЕС продолжить поддержку Украины.