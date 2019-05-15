Рогозин рассказал о прогрессе в создании сверхтяжёлых ракет

По словам главы "Роскосмоса", осуществить первый запуск планируется в 2028 году.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин собирается направить на утверждение эскизный проект сверхтяжёлой ракеты "Енисей" в правительство до конца 2019 года, сообщается на сайте корпорации.

— Мы уже начали разворачивать работы по созданию ракеты сверхтяжёлого класса, и до конца этого года мы должны представить эскизный проект ракеты в Правительство Российской Федерации, — приводятся слова Рогозина на сайте.

Отмечается, что сверхтяжёлые ракеты предназначены для полётов на дальние расстояния в космосе, в частности, к Луне. Первый запуск планируется на 2028 год.

Ранее Дмитрий Рогозин озвучил минимальную стоимость создания и пуска сверхтяжёлой ракеты. Однако необходимая сумма не заложена в федеральную космическую программу до 2025 года.