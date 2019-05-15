Кокорин и Мамаев рассказали о планах на будущее после освобождения

Находящиеся в настоящий момент в заключении футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев после освобождения планируют продолжить спортивную карьеру, об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

— Мы неоднократно общались с Мамаевым и Кокориным, футбол для них очень важен. Они говорили, что планируют продолжить карьеру, — приводит его слова агентство РИА "Новости".

Он отметил, что, несмотря на разлуку со спортом, оба игрока болеют за свои команды и стараются не пропускать трансляции игр, если есть такая возможность.

Напомним, что спортсмены находятся в СИЗО с октября 2018 года, после того как устроили сразу две драки. 8 мая Кокорину и Мамаеву вынесли приговоры: они получили 18 и 17 месяцев колонии общего режима соответственно. Лайф вёл прямую трансляцию из зала Пресненского суда.