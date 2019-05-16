Трамп посетит Южную Корею в июне

Лидер США намерен встретиться с президентом страны для обсуждения денуклеаризации КНДР и укрепления союза между двумя государствами.

Лидер США Дональд Трамп посетит Республику Корея и встретится с президентом страны Мун Чжэ Ином в рамках поездки на саммит G20 в Осаке, сообщает пресс-служба Белого дома.

— Президент Дональд Трамп посетит Республику Корея, чтобы встретиться с президентом Мун Чжэ Ином. Он совместит этот визит со своей поездкой в регион для посещения саммита "Группы двадцати" в конце июня, — сказано в заявлении.

Сообщается, что лидеры двух стран намерены продолжить тесную координацию "в усилиях, направленных на достижение окончательной, полностью проверяемой денуклеаризации КНДР".

Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин также обсудят способы укрепить союз между США и Южной Кореей и дружбу народов двух государств.

Ранее Дональд Трамп рассказал, что в рамках саммита G20, который пройдёт в японской Осаке, хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.