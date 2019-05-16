Трамп посетит Южную Корею в июне

Лидер США Дональд Трамп посетит Республику Корея и встретится с президентом страны Мун Чжэ Ином в рамках поездки на саммит G20 в Осаке, сообщает пресс-служба Белого дома.
— Президент Дональд Трамп посетит Республику Корея, чтобы встретиться с президентом Мун Чжэ Ином. Он совместит этот визит со своей поездкой в регион для посещения саммита "Группы двадцати" в конце июня, — сказано в заявлении.
Сообщается, что лидеры двух стран намерены продолжить тесную координацию "в усилиях, направленных на достижение окончательной, полностью проверяемой денуклеаризации КНДР".
Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин также обсудят способы укрепить союз между США и Южной Кореей и дружбу народов двух государств.
Ранее Дональд Трамп рассказал, что в рамках саммита G20, который пройдёт в японской Осаке, хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.
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