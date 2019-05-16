Завершено следствие в отношении трёх сотрудников МЧС по делу "Зимней вишни"

СК РФ завершил следствие в отношении бывшего начальника ГУ МЧС РФ по Кемеровской области Александра Мамонтова и двух его подчинённых по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня". Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

— На данный момент завершено расследование уголовного дела в отношении начальника службы пожаротушения первого кемеровского отряда противопожарной службы Андрея Бурсина. Окончены следственные действия в отношении бывшего начальника ГУ МЧС России по Кемеровской области Александра Мамонтова, начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Кемеровской области Григория Терентьева, — говорится в сообщении.

Дело Бурсина направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения. Мамонтов и Терентьев знакомятся с материалами дела, которое выделено в отдельное производство.

Напомним, страшный пожар в ТЦ "Зимняя вишня" произошёл 25 марта 2018 года. В огне погибло 60 человек, из которых 37 — дети. После трагедии здание признали непригодным для эксплуатации и снесли.