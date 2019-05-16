Овечкин пожалел проигравших 0:10 итальянских хоккеистов

Нападающий сборной России по хоккею Александр Овечкин выразил своё сочувствие игрокам сборной Италии, которые сегодня были побеждены россиянами с историческим счётом 0:10.

— Конечно, это добавляет уверенности, но жалко ребят, которые играли против нас. Они старались, молодцы, хотя уровень мастерства виден сразу. Поставили галочку и идём дальше, — приводит его слова ТАСС.

Ранее Лайф рассказывал, что сборная России одержала самую крупную победу на ЧМ в своей истории, повторив показатель сборной СССР в десять заброшенных шайб в ворота соперника. Следующую игру россияне проведут 18 мая против команды Латвии.