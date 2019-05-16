Стало известно, когда певица МакSим даст свой первый концерт после ДТП

Состояние здоровья российской певицы МакSим (Марины Абросимовой) с каждым днём улучшается, и она планирует дать свой первый концерт уже 25 мая в Ташкенте. Об этом сообщила продюсер артистки Маргарита Соколова.

— Мы обязательно приедем. Артистка идёт на поправку, и это будет её первый концерт. И мы не собираемся его пропустить. Врачи с нами согласны. Всё это я пишу для тех, кто ждёт нас в Ташкенте, — написала она в "Инстаграме".

Напомним, 35-летняя певица попала в ДТП 23 апреля по пути в аэропорт: артистка спешила в Москву на съёмки нового клипа. Но у машины пробило колесо, её занесло на скользкой дороге, и в итоге авто врезалось в бордюр. Певица получила множественные гематомы. Известно, что авария произошла не в России.