Суд признал законным снятие запрета на въезд Добронравова на Украину

В ноябре 2017 года актёра внесли в список лиц, которые угрожают национальной безопасности страны.

Суд в Киеве признал законным снятие запрета на въезд на Украину российского актёра Фёдора Добронравова. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ольга Шкиль "Украинским новостям".

— Сегодня суд отклонил апелляционные жалобы Службы безопасности Украины и Госкино и оставил без изменений решение суда первой инстанции, — сказала пресс-секретарь.

Напомним, СБУ и Государственное агентство по вопросам кино подавали жалобу на судебное решение о снятии запрета на въезд актёра в страну и показа сериала "Сваты" на Украине.

22 ноября 2017 года Добронравову запретили въезд на территорию Украины на три года. Минкультуры Украины внесло актёра в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности. Кроме того, запретили и сериал "Сваты", в котором он исполнил одну из главных ролей.