В Ленобласти произошёл крупный пожар на складе — видео

Крупный пожар произошёл в посёлке имени Свердлова во Всеволожском районе Ленинградской области. По информации Лайфа, возгорание произошло на складе. На кадрах, снятых очевидцами, видно открытое пламя и столб чёрного дыма.

В региональном МЧС уточнили, что горят склады, хозпостройки и строительные вагончики на общей площади в 12 000 кв. метров. Пожару был присвоен третий ранг сложности.

К ликвидации привлечено 55 человек и 14 единиц техники.

По словам очевидцев, в этом месте сосредоточено несколько небольших производств, в том числе розлив технических автомобильных жидкостей, деревообрабатывающее производство, автосервис и прочее.