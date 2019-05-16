Трамп ввёл в США режим ЧП для защиты сетей связи от иностранных угроз

Дональд Трамп ввёл в США режим чрезвычайного положения, чтобы защитить информационно-коммуникационные структуры страны от иностранных угроз, сообщила пресс-служба Белого дома.
— Сегодня президент Дональд Трамп подписал исполнительный указ "Защита цепей поставок информационных и коммуникационных технологий и служб" для выполнения своих обещаний по защите информационных и коммуникационных технологий и служб в нашей стране, — сказано в заявлении.
В документе отмечается, что целью указа является обеспечение защиты США от иностранных противников, использующих слабые места в коммуникационных сетях страны в своих целях.
Указ разрешает накладывать запрет на коммерческие сделки, которые, по мнению Белого дома, могут угрожать безопасности страны.
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